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18.07.19 14:00

Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін, - Безсмертний

Домовленість про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 21 липня вперше передбачає заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін за її порушення, зазначає представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний.

Домовленість про "режим тиші" вперше містить заборону на будь-яке ведення вогню і відповідальність сторін, - Безсмертний

"Була досягнута домовленість, що з 0:01 21 липня починається безстрокова заборона на обстріли", - сказав він на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Безсмертний зазначив, що вперше в такому документі забороняється "будь-яке ведення вогню".

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"У заяві зазначено про відповідальність осіб за відкриття вогню, а також передбачено публічну заяву сторін про припинення вогню", - наголосив він.

За його словами, сторони фактично "публічно беруть на себе зобов'язання не вести вогонь упродовж невизначеного періоду".

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