Радник в.о. глави СБУ Дубілет анонсував боротьбу з рейдерством та просить повідомляти про випадки "віджиму" власності

Про це він повідомив у своєму Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Рейдерство - величезна проблема для України. Просто вражає, реєстратори (а їх близько 10 000) можуть у нашій країні запросто переписати нерухомість, землю або бізнес на нового власника. Причому бізнес-процес побудований так, що попередній власник може нічого про це не знати.

Через це Україна втрачає мільярди. Адже, зокрема, через цю проблему на наш ринок не заходять іноземні банки (дешеві кредити) і взагалі іноземний бізнес", - пояснив Дубілет.

За його словами, робоча група, в якій він бере участь, намітила низку заходів, "щоб побороти це зло якнайшвидше".

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Радник виконувача обов'язків глави Служби безпеки України звернувся з проханням повідомляти йому про випадки шахрайства, коли нерухомість, земля або бізнес незаконно змінили свого власника через незаконні дії реєстраторів.

"Якщо ви знаєте когось, хто б міг розповісти про такий випадок, напишіть, будь ласка, на reiderstvo.study@gmail.com. У цьому листі опишіть дуже коротко, яка власність і за яких обставин була вкрадена, а також контактний телефон того, кому ми могли б зателефонувати і розпитати деталі", - додав він.