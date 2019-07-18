Росіяни, які отримали український паспорт, все одно залишатимуться громадянами Росії, - Пєсков про ініціативу Зеленського щодо другого громадянства

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Він наголосив, що навіть якщо росіяни отримають друге громадянство, "вони все одно залишатимуться громадянами Росії, користуватимуться всіма передбаченими законодавством правами й обов'язками".

При цьому Пєсков не знає, скільки громадян РФ захочуть отримати українські паспорти після указу президента РФ Володимира Путіна про спрощене отримання російського громадянства.

"Цього я вам не можу сказати. Я не думаю, що є якісь розрахунки, можна прогнозувати до посиніння. Але ці цифри, ви розумієте, вони матимуть абсолютно відносне значення", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи є розуміння у Кремля, яка кількість людей в РФ скористається можливістю отримати паспорт України.

"Ну, це внутрішня справа України, власне, як і внутрішня справа Росії - ухвалювати рішення, які були формалізовані президентом, з підписанням відповідного указу. Ви знаєте, скільки прохань і звернень надходило зі згаданих регіонів України і самопроголошених республік, і ця тема порушувалась під час останньої прямої лінії. Ось, власне, вона давно зріла, тому реакція цілком обґрунтована. Повторюю, це внутрішня справа України", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву президента України Володимира Зеленського про спрощення видачі паспортів етнічним українцям.



Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізм подвійного громадянства. Київ може почати надавати етнічним українцям, які живуть за кордоном, громадянство України. Також отримати український паспорт за спрощеною процедурою зможуть люди, права і свободи яких порушують в їхніх країнах.

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