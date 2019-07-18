66,5% жителів України вважають Росію країною-агресором, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з даними КМІС, 66,5% респондентів вважають Росію країною-агресором. Протилежної точки зору дотримуються 23,9% українців.

На запитання "Як ви загалом ставитеся зараз до Росії?" 46,5% респондентів відповіли "дуже добре" або "в основному добре". Водночас 43,6% опитаних дали відповідь "дуже погано" або "в основному погано".

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Крім того, респондентам запропонували вибрати, з яким твердженням вони згодні більшою мірою: росіяни, українці і білоруси живуть тепер у різних державах, але їх об'єднує багато спільного в їхній історії і культурі і в майбутньому вони залишаться близькими народами, або ж росіяни, українці і білоруси не тільки живуть тепер у різних державах, а й по-різному влаштовують своє життя, розвивають свою культуру і згодом віддаляються один від одного. Думки розділилися майже порівну: 47,1% вважають, що росіяни, українці і білоруси залишаться близькими народами, а 45,9% дотримуються позиції, що вони віддаляються.

Всеукраїнське опитування громадської думки було проведене КМІС з 5 по 15 липня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2000 респондентів, які проживають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-ступінчастою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому щаблі, яка репрезентативна для населення України від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.