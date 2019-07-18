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18.07.19 14:35

Фінальний текст постанови щодо спецмит на російські товари відсутній: йде затяжна боротьба в кулуарах, є лобісти з різних сторін, - Нефьодов

Фінальний текст урядової постанови, яка передбачає введення спецмита на російські товари з 1 серпня, відсутній, повідомив експерший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

Фінальний текст постанови щодо спецмит на російські товари відсутній: йде затяжна боротьба в кулуарах, є лобісти з різних сторін, - Нефьодов

"Йде затяжна боротьба в кулуарах. Є лобісти з різних сторін, які розтягують цей текст на шматки і намагаються щось у нього вписати чи викреслити. Фінального тексту, наскільки мені відомо, не існує", - сказав він на зустрічі з представниками Європейської бізнес асоціації в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Нефьодов відмовився детальніше прокоментувати ситуацію. "Всі питання - до прем'єра", - додав він.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у травні прийняв постанову про введення спецмита на російські товари з 1 серпня, проте документ досі не оприлюднено.

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