Вперше за 23 роки на полігоні "Повурськ" проведено випробування авіаційного ракетного озброєння, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Міноборони.
Польоти виконував льотний екіпаж Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки у складі льотчика-випробувача полковника Сергія Чижа і штурмана-випробувача підполковника Віталія Шуляка.
Перед представниками інституту стоїть завдання виконати низку випробувань для подальшої модернізації згаданого озброєння.
"За роки збройного конфлікту з російськими найманцями на сході України, гостро постали питання підвищення ефективності засобів ураження високозахищених об'єктів супротивника. Виникла необхідність модернізації авіаційної керованої ракети Х-29 класу "повітря-земля", - розповіли представники інституту.