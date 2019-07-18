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18.07.19 14:55

Вперше за 23 роки на полігоні "Повурськ" проведено випробування авіаційного ракетного озброєння, - Міноборони

На авіаційному полігоні "Повурськ" на Волині, вперше за 23 роки льотний екіпаж здійснив ураження наземних цілей авіаційними керованими ракетами Х-29Л і Х-29Т. Працював фронтовий бомбардувальник Су-24М.

Вперше за 23 роки на полігоні "Повурськ" проведено випробування авіаційного ракетного озброєння, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Польоти виконував льотний екіпаж Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки у складі льотчика-випробувача полковника Сергія Чижа і штурмана-випробувача підполковника Віталія Шуляка.

Перед представниками інституту стоїть завдання виконати низку випробувань для подальшої модернізації згаданого озброєння.

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"За роки збройного конфлікту з російськими найманцями на сході України, гостро постали питання підвищення ефективності засобів ураження високозахищених об'єктів супротивника. Виникла необхідність модернізації авіаційної керованої ракети Х-29 класу "повітря-земля", - розповіли представники інституту.

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