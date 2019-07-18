На трьох ділянках лінії зіткнення на Донбасі відбуватимуться роботи з відведення та розведення живої сили, - Безсмертний

Про це повідомив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі (ТКГ) Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Також досягнуто домовленості про те, що і в інших місцях, рішення щодо яких було ухвалено ще восени 2016 року, виконуватимуться роботи з організації відведення та розведення живої сили, щоб дати можливість людям комунікувати", - сказав він на брифінгу в четвер.

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Нагадаємо, 21 вересня 2016 року в Мінську було підписано Рамкову угоду про розведення сил і засобів на Донбасі. Відповідно до рамкового рішення про розведення сил і засобів, СММ ОБСЄ здійснює "на постійній основі моніторинг та верифікацію процесу розведення сил і засобів на узгоджених ділянках розведення". Розведення сторін має відбутися на трьох пілотних ділянках: Станиця Луганська та Золоте в Луганській області та Петрівське в Донецькій області. Документ передбачає створення трьох зон безпеки на лінії зіткнення на Донбасі площею щонайменше 4 кв. км кожен.