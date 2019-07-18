Наш головний пріоритет не боротьба, а подолання корупції, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента, про це він заявив під час засідання Ради 18 липня у Києві.

"Сподіваюся, що вона стане справжньою комунікаційною платформою для всіх антикорупційних органів, громадськості, бізнесу, експертів, аналітиків – усіх", – сказав глава держави.

Він зауважив, що Національна рада з питань антикорупційної політики фактично не працювала три роки і сьогодні відбувається її перезавантаження. Володимир Зеленський підкреслив, що перезапуск цього органу є не лише його політичною волею, а й реальним орієнтиром у роботі його команди.

"Це наш головний пріоритет – подолання, не боротьба, а саме подолання корупції", – зазначив він.

Президент поінформував учасників засідання про те, які кроки були здійснені протягом останніх майже двох місяців для подолання корупції. За його словами, за цей час до Верховної Ради було подано 16 законопроектів, зокрема щодо покарання за незаконне збагачення, цивільної конфіскації неправомірно нажитого майна, скасування формули "Роттердам +" тощо. Також було розблоковано міжнародну співпрацю Національного антикорупційного бюро з антикорупційними органами іноземних держав, скасовано електронне декларування для антикорупційних активістів, готується до повноцінного запуску Вищий антикорупційний суд.

Також Президент констатував позитивну динаміку в діяльності НАБУ і САП, відзначив активну роботу Державного бюро розслідувань, привітав успішну реалізацію Службою безпеки України операції із виявлення та вилучення великої партії контрабандних сигарет та згадав вилучення Національною поліцією разом з американськими партнерами найбільшої за останні роки партії наркотиків.

"Але ви знаєте, що попереду непочатий край роботи, бо корупція у нас процвітає справді в дуже великих масштабах", – наголосив Володимир Зеленський.

"У нас з вами непросте завдання – відновити довіру людей, створити ефективну систему запобігання проявам корупції, утвердження принципів верховенства права, чесності, непідкупності та справді дієвого громадського контролю", – резюмував президент.

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