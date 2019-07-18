Порошенка намагаються зняти з виборів, справу передали судді Вовку, - "Європейська Солідарність"

Про це йдеться в заяві політсили "Європейська Солідарність", передає Цензор.НЕТ.

"Справу передано на розгляд Окружного адміністративного суду міста Києва. Позов шитий білими нитками, і нам очевидно, що він не має жодних правових перспектив. Його можна було би розглядати як курйоз в ряду перешкод, які створюють "Європейській Солідарності" протягом усієї виборчої кампанії правоохоронні органи та "кремлівські агенти" через абсурдні заяви та необґрунтовані претензії. Але в той самий час ми дуже добре знаємо про скандальну репутацію Окружного адміністративного суду міста Києва та його голови – Павла Вовка. Уникнувши в незаконний спосіб оцінювання та атестації, цей орган перетворився на конвеєр, який штампує одне одіозне рішення за іншим. Очевидно, що нова влада, замість того, щоб завершити реформування, вирішила законсервувати цей суд і поставити його собі на службу", - йдеться в заяві.

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"Саме цей суд "прославився" ганебними рішеннями, які викликали резонанс у суспільстві. Він визнавав, зокрема, незаконною націоналізацію "Приватбанку", призупинив процес перейменування УПЦ Московського патріархату та поновив на посадах беркутівців, які розганяли Євромайдан. Враховуючи такий "бекграунд" суду, партія "Європейська Солідарність" розцінює намір зняття з виборів лідера партії Петра Порошенка як елемент тиску на нашу політичну силу, яка веде активну кампанію і послідовно протистоїть російському реваншу. Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду Києва буде оскаржено у Верховному Суді. Ніхто і ніщо не зупинить "Європейську Солідарність" та її лідера від протидії російському реваншу і захисту курсу України на членство в Євросоюзі та НАТО", - підкреслили в партії.