Болять нирки, посилилися набряки. Незалежного лікаря до нього не пускають. Нам вдалося лише передати йому нові окуляри, - адвокат Дінзе заявила про погіршення стану здоров'я Балуха

Про це Кримській правозахисній групі повідомила адвокат Ольга Дінзе, яка 17 липня 2019 року відвідала українця, передає Цензор.НЕТ.

За її інформацією, у Володимира болять нирки, посилилися набряки, але незалежного лікаря та психолога, про допуск яких раніше заявляв Балух, до нього в колонію досі не пускають.

Ольга Дінзе повідомила, що неможливо доставити Балуху необхідні після голодування продукти харчування, оскільки їхня передача тепер дуже обмежена у зв'язку з переведенням українця в приміщення камерного типу (ПКТ).

"Нам вдалося лише передати йому (В. Балуху. - Ред.) нові окуляри. Ми продовжуємо заявляти про допуск фахівців - лікаря і психолога - в колонію, а також встановлюємо обставини, пов'язані з громадянством Балуха", - розповіла захисниця.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

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