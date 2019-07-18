Компанія ІТО заявляє про відсутність змови з Дніпровським металургійним комбінатом щодо виведення коштів

Про це йдеться в заяві компанії International Transit S.A.L. (Offshore), повідомляє Цензор.НЕТ.

У повідомленні наголошується, що веб-сайт beztabu.net та низка інших медіа повідомили, що ліванський інвестор, компанія International Transit S.A.L. (Offshore) (ITO) та її бенефіціарний власник пан Рафік Дау нібито вступили в незаконну змову з паном Олегом Мкртчаном, колишнім керівником Корпорації "Індустріальна Спілка Донбасу" (ІСД) – материнської компанії ДМК. Така змова, на думку ЗМІ, полягала в укладенні "фіктивного" договору поставки та наступного виведення коштів, отриманих в якості передоплати, на Кіпр, що в подальшому могло призвести до банкрутства ДМК. Деякі медіа ресурси ґрунтували свої висновки про "змову" на неправдивій інформації щодо існування родинних зв'язків між паном Рафіком Дау та паном Олегом Мкртчаном.

Компанія International Transit S.A.L. (Offshore) підкреслює, що описана вище інформація, поширена деякими медіа, не відповідає дійсності. Зокрема, панове Рафік Дау і Олег Мкртчан не мають родинних стосунків.

До того ж, окремо слід зауважити, що немає підстав стверджувати, що договір поставки між ДМК та ліванською компанією є фіктивним. Угоду було укладено у 2014 році і до початку 2017 року ДМК повністю виконував її умови та постачав металопродукцію, за яку ITO вчасно перераховувала оплату. Однак в 2017 році ДМК припинив виконання своїх зобов’язань за договором. Наведені факти чітко ілюструють, що ДМК частково виконав умови договору, не маючи жодних заперечень щодо останнього, що, у свою чергу, відкидає усі неправдиві твердження про "фіктивність" такого договору та підтверджує невиконання зобов'язань з боку ДМК. У зв'язку з цими обставинами компанія ITO була змушена звернутися за захистом своїх прав та інтересів до міжнародного комерційного арбітражу в Стокгольмі, який з дотриманням незалежного юридичного процесу ухвалив рішення на її користь.

Більше того, твердження про наміри ІТО вивести капітал з ДМК не мають і не могли мати під собою жодних підстав. ДМК є окремою та незалежною юридичною особою, а тому ні пан Рафік Дау, ні ITO не могли впливати на рух коштів, які належали ДМК.

Впродовж арбітражного процесу в Стокгольмі ні ІСД, ні ДМК не наводили жодних аргументів щодо штучного характеру договору поставки, тим самим визнаючи його чинність. Своїм рішенням Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма не визнав договір поставки між ДМК та ITO штучним або фіктивним, більше того, не було жодних спекуляцій щодо нібито "штучності" або "фіктивності" відповідного договору. Крім того, 19 квітня 2019 року Східний апеляційний господарський суд у Харкові виніс рішення на користь ITO, підтвердивши чинність договору поставки.

Необхідно зауважити, що законні дії ITO, спрямовані на повернення коштів, перерахованих ДМК у якості передоплати за так і не поставлену продукцію, за жодних обставин не могли стати причиною банкрутства комбінату, адже ці кошти були сплачені проти відповідних зобов'язань ДМК, а тому вимога щодо їх повернення внаслідок невиконання ДМК своїх зобов'язань перед ІТО є справедливою та обґрунтованою.

Більше того, інформація з Єдиного державного реєстру судових рішень свідчить про те, що ITO не є найбільшим кредитором ДМК. Щомісяця проти комбінату суди ухвалювали десятки рішень на користь різних кредиторів. Так, незважаючи на тривалу невиплату боргу ДМК, ITO не стала ініціатором його банкрутства, адже була і лишається зацікавленою в поверненні власних коштів, що є можливим за умови належного функціонування комбінату.

Насамкінець підкреслюємо, що саме ліванська компанія ІТО постраждала внаслідок недобросовісних дій ДМК, адже була змушена визнати резерв у розмірі 38 мільйонів доларів у власній фінансовій звітності, що істотно впливає на фінансові показники, кредитоспроможність та інвестиційну привабливість компанії.

Наголошуємо на тому, що правомірні дії та законні інтереси ліванської компанії International Transit S.A.L. (Offshore) та її бенефіціарного власника пана Рафіка Дау були некоректно висвітлені в медіа та зображені як "змова" з метою незаконного виведення коштів з ДМК та доведення останнього до банкрутства, що не відповідає дійсності. Підкреслюємо, що International Transit S.A.L. (Offshore) та її бенефіціарний власник пан Рафік Дау не мають на меті нічого іншого, окрім захисту своїх законних інтересів та ділової репутації.

International Transit S. A.L. (Offshore) є частиною LITAT Group, одного з найбільших інвесторів в Україні, яку очолює пан Рафік Дау (Rafic Daou), відомий бізнесмен в Україні та Лівані, який протягом багатьох років здійснює значні інвестиції в Україну, організовує і спонсорує соціальні і комерційні проекти, а в 2002 році подарував Україні земельну ділянку в місті Бейруті для розміщення Посольства України в Ліванській Республіці. Пан Рафік Дау також здійснив будівництво Посольства України в Ліванській Республіці і подарував будинок уряду України.

ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" згідно з офіційним сайтом компанії є одним з найбільших підприємств гірничо-металургійного комплексу України, яке нараховує 129 років історії. Входить до числа шести провідних металургійних комбінатів країни за обсягами виробництва і реалізації металопродукції. Комбінат розташований у місті Кам'янське, Україна.