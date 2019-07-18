Повідомлено про підозру 16-річному хлопцю, який також стріляв у місцевості, де загинув 5-річний Кирило Тлявов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.

Як уже повідомлялося, під час досудового розслідування обставин смерті 5-річного хлопчика, який стався 31 травня цього року в Переяслав-Хмельницькому, встановлено, що на місці злочину під час хуліганської стрілянини було чотири особи. З них - двоє поліцейських, яким раніше повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, і двоє цивільних осіб, зокрема неповнолітній.

"Всі вони були на території домоволодіння одного з підозрюваних, де стріляли з вогнепальної зброї по мішенях у місцевості, де перебував потерпілий 5-річний хлопчик. Внаслідок одного з пострілів когось із цих осіб дитина дістала смертельне поранення", - повідомляють у прокуратурі.

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У кримінальному провадженні трьом особам вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування триває.

Сьогодні, 18 липня, прокуратура Київської області погодила ще одне повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб, із застосуванням вогнепальної зброї) 16-річному неповнолітньому, який також був на місці скоєння злочину з іншими підозрюваними і стріляв. Прокуратура клопотатиме в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

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