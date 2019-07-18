Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.07.19 15:47

Вибори не вплинуть на курс гривні, - НБУ

Проведення дострокових виборів до парламенту не відіб'ється на курсі гривні.

Вибори не вплинуть на курс гривні, - НБУ

Про це заявив на брифінгу Національного банку України Яків Смолій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Подвійні вибори, справді, несли в собі деякі очікування ризиків на фінансових ринках, але це абсолютно жодним чином не вплинуло на валютний курс. Він як формувався завдяки попиту і пропозиції, так і продовжує робити це зараз", - сказав Смолій.

За словами глави НБУ, зміцнення гривні було викликане сприятливими умовами для українського експорту та припливом іноземних інвесторів у державні цінні папери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курс долара впав нижче 26 гривень вперше з квітня 2018 року

Це, за словами Смолія, "призвело до збільшення пропозиції валюти на ринку і, як наслідок, до зміцнення гривні".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100