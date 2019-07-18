На Керченському мосту окупанти закінчили укладання рейок

Про це поінформували в інфоцентрі "Кримський міст", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Дві бригади - з боку Керчі і Тамані - зустрілися і зімкнули рейки під склепінням арки. Фінальні ланки було урочисто покладено на другій колії (кримський напрямок)", - повідомили в інфоцентрі.

Сумарно на двоколійній залізниці укладено майже 5 тисяч тонн рейок і понад 76 тисяч штук шпал.

"Зараз укладені на мосту 25-метрові ланки з'єднуються електроконтактним зварюванням. Працюють колійні рейкозварювальні машини. Зварні шви - їх буде понад 3 тисячі - шліфуються. Хід руху поїздів такими коліями буде плавним і майже безшумним", - цитує інфоцентр керівника підрядної організації Євгенія Чібишева.

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Протяжність залізниці через Керченську протоку становить 19 км - це дві залізничні колії зустрічних напрямків.

14 липня 2019 року будівельники завершили укладання рейок першої з них, якою поїзди йтимуть з окупованого півострова на територію РФ.

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Міст із території Росії на окупований півострів відкрили в 2018 році. Згідно з результатами опитування російського "Левада-центру", 47% респондентів-росіян вважають відкриття моста головною подією минулого року.

При цьому, за даними українського Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, опори Керченського моста на окремих ділянках за рік пересунулися на відстань до дев'яти сантиметрів.

У разі обвалення моста його фрагменти можуть перекрити судноплавство у Керченській протоці, відрізавши Чорне море від Азовського, вважають у відомстві.