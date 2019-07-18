Суддя Баришівського райсуду Литвиненко, яка зупинила ліцензію SkyUp, передумала звільнятися

Про це сьогодні стало відомо на засіданні Вищої ради правосуддя, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Раніше суддя подала заяву після того, як справу стосовно неї почало провадження Державне бюро розслідувань.

Під час засідання ВРП 18 липня, де має розглядатися питання про відставку судді Литвиненко, з'ясувалося, що вона забрала свою заяву ще 15 липня.

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"Відповідно до регламенту Вищої ради правосуддя, постановлено ухвалу про залишення без розгляду заяви про звільнення судді", – повідомив член ВРП Віктор Матвійчук.

24 травня Баришівський районний суд Київської області призупинив дію ліцензії "першого українського лоукосту" SkyUp. При цьому суддя не стала забороняти компанії "здійснювати господарську діяльність з перевезення пасажирів повітряним транспортом до вирішення спору по суті". Авіаперевізник продовжив роботу.

12 червня компанія SkyUp назвала дії суду "абсурдними і неправомірними" й оскаржила рішення. Прес-служба лоукостера стверджує, що позов подала людина, "яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом".