"Щось відбувається зверху", - Фейгін бачить обнадійливі перспективи звільнення Сущенка

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", таку думку висловив російський правозахисник і адвокат Марк Фейгін, який провів у четвер телефонну розмову із Сущенком.

"Щодо перспектив. Є ознаки, за якими можна вважати, що щось відбувається зверху стосовно можливостей певних домовленостей про долю Романа. Ми не знаємо усіх деталей, але бачимо такі ознаки. І Роман також це усвідомлює", - заявив Фейгін.

Він висловив сподівання, що відновлений переговорний процес у нормандському форматі, зокрема у частині обміну та звільнення російською стороною українських політичних заручників і військовополонених, матиме позитивні результати.

За результатами телефонної розмови із Сущенком Фейгін підтвердив, що вдалося позитивно вирішити питання, щоб залишити ув’язненого журналіста на подальші три місяці (із 5 серпня) у так званому безпечному місці на території колонії.

"Це, так би мовити, в'язниця у в'язниці. Тобто він постійно перебуває в ізольованому місці. Там йому перебувати комфортніше. Він позбавлений обов'язкової праці. Але малює", - розповів Фейгін.

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Він зауважив, що настрій у Сущенка добрий.

Правозахисник повідомив про намір відвідати Сущенка в колонії у Кіровській області найближчими тижнями.

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

Протягом двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

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7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Пізніше захисника Сущенка Марка Фейгіна позбавили статусу адвоката. Він представляє Сущенка тільки як громадський захисник.

4 червня 2018 року Мосміськсуд засудив українського журналіста до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство (ст. 276 КК РФ). 12 вересня Верховний суд Росії визнав вирок "законним".