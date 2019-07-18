Йдеться не про легалізацію, а про введення ситуації в правове поле, - радник Зеленського Потураєв про підготовку закону про володіння зброєю

Про це в коментарі theБабелю розповів радник команди президента України Володимира Зеленського з політичних питань, кандидат у народні депутати від "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, повна заборона зброї в Україні неможлива "в силу історичної традиції".

"Закон необхідний, щоб визначити, хто може носити зброю, на яких підставах, яким критеріям ця людина повинна відповідати, яких правил вона має дотримуватися і яку зброю вона може мати", — сказав він.

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Водночас Потураєв проти того, щоб називати це "легалізацією зброї".

"Йдеться не про легалізацію, а про введення цієї ситуації зі зброєю, яка в нас продається, у правове поле. Слово "легалізація" лякає людей. А коли ти говориш про те, що потрібно ввести в правове поле — це абсолютно інша історія. У людей хибне уявлення про термін. Під легалізацією розуміють зняття деяких бар'єрів, а в нашому випадку — це якраз створення обмежень і правил. Як людина, у якої є легальна зброя, я точно знаю, про що говорю", — пояснив він.

За словами Потураєва, зараз є два громадські законопроєкту про зброю. Він пропонує об'єднати їх в один, який "всіх влаштує".