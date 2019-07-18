Військовополонені моряки перебувають поза межами мінського процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, - Безсмертний

Про це заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Роман Безсмертний, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується моряків - вони перебувають поза межами цього (мінського. - Ред.) процесу. Щодо них є рішення Міжнародного трибуналу, щодо них є діалог між президентом Зеленським і президентом Путіним, і українська сторона наполягає на безумовному виконанні цього судового рішення", - сказав він.

Водночас Безсмертний закликав не "анонсувати" будь-які дати звільнення, з огляду на всю складність цього процесу.

"Я дуже прошу вас усіх: знімімо рожеві окуляри і припинімо анонсувати звільнення через день, через два тощо. Це не просто важкий процес, це надзвичайно важкий процес", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлін зацікавлений у звільненні Росією українських моряків, - глава МЗС ФРН Маас

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.