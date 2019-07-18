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18.07.19 17:14

Новим командувачем оперативного командування "Схід" замість генерала Красноокого став полковник Нестеренко

Командувачем військ Командування "Схід" Збройних Сил України призначений полковник Олександр Нестеренко.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Оперативного командування "Схід" ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "18 червня перший заступник начальника Генеральний штаб ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Корнійчук представив особовому складу Оперативного командування "Схід" Збройних Сил України полковника Олександра Нестеренка.

Наказом Міністра оборони України, полковник Олександр Нестеренко призначений командувачем військ оперативного командування "Схід", а генерал-лейтенант Олександр Красноок призначений на іншу відповідальну посаду.

Полковник Олександр Нестеренко пройшов всі командні посади від командира взводу до заступника командувача військ Оперативне командування "Північ". Має реальний досвід участі в бойових діях на сході України".

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Новим командувачем оперативного командування Схід замість генерала Красноокого став полковник Нестеренко 01

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