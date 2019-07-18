На окрузі в Кіровоградській області поширюють фейкову соціологію, - "Рейтинг". ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це група "Рейтинг" повідомила у Facebook, продемонструвавши листівку з округу №100 у Кіровоградській області.

За словами мешканки міста Бобринець, яка звернулася до соціологів, такі листівки з даними соціології розвішані по всьому місту.

"Це нахабна фальшивка! Жодного опитування група "Рейтинг" там не проводила! Звертайтеся до правоохоронних органів, тільки так можна виявити і притягнути до відповідальності осіб, які загадили цим лайном місто", - написали в "Рейтингу".

На опублікованій листівці "соціологія" показувала переважання кандидата від "Слуги народу" на цьому окрузі Ігоря Мурдія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" і "Голос" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА