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18.07.19 17:22

Макрон і Путін обговорили в телефонному режимі "нормандський формат"

Президенти Франції і Росії обговорили вирішення конфлікту в межах "нормандського формату".

Макрон і Путін обговорили в телефонному режимі "нормандський формат"

Про бесіду повідомляє офіційний сайт Кремля, інформує Цензор.НЕТ. Там підкреслюють, що розмова відбулася за ініціативою французької сторони.

"Висловлено готовність активізувати спільну роботу на цьому напрямку, зокрема в межах "нормандського формату", - сказано на сайті Кремля.

Крім цього, сторони обговорили політичне врегулювання війни в Сирії і ситуацію навколо ядерної програми Ірану.

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Макрон пообіцяв взяти участь в урочистостях, які відбудуться в Москві 9 травня наступного року.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили звільнення українських заручників у РФ, розведення сил у Станиці Луганській і транзит газу.

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