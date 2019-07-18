"Слуга народу", "Опозиційна платформа", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос", - центр Разумкова опублікував свою соціологію

Як передає Цензор.НЕТ, такі результати опубліковані центром Разумкова.

Як зазначають соціологи, вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Найчастіше виборці мають намір віддати свій голос на виборах до Верховної Ради України за політичну партію "Слуга народу" (35,4% серед усіх респондентів і 44,4% серед тих, хто має намір брати участь у виборах і вже визначився, за кого голосуватиме). За партію "Опозиційна платформа – За життя" мають намір проголосувати відповідно 10,7% і 13,3%, за Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – відповідно 6,7% і 8,5%, за партію "Європейська Солідарність" – відповідно 5,8% і 7,5%, за партію "Голос" – відповідно 5,4% і 6,8%, за партію "Сила і честь" – відповідно 3,6% і 4,5%, за Радикальну партію Олега Ляшка – відповідно 3,1% і 3,3%. Кожну з інших партій мають намір підтримати менше 3% виборців. На час проведення опитування 11,0% респондентів ще не визначилися, за кого голосуватимуть.

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Найбільшу підтримку партія "Слуга народу" має у Південному регіоні (тут за неї збираються голосувати 56,4% усіх опитаних) та в Центральному регіоні (37,8%). Партію "Опозиційна платформа – За життя" найбільшою мірою підтримують на Сході (22,4%) та Півдні (13,3%). За Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" найчастіше готові голосувати жителі Центрального (10%) і Західного (7,4%) регіонів, це ж само стосується і партії "Європейська солідарність" (відповідно 6,9% і 8,9%). За партію "Голос" найчастіше готові голосувати жителі Західного регіону (12,1%).

Чим молодші респонденти, тим частіше вони готові голосувати за партію "Слуга народу" (її підтримка зростає від 25,3% серед тих, кому 60 і більше років, до 48,1% серед молоді віком від 18 до 29 років). Партія "Голос" також має найвищу підтримку у молодшій віковій групі (18-29 років). Електоральна підтримка партій "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Батьківщина", "Сила і честь" найбільше виражена у старших вікових групах.

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