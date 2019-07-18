У 169-му центрі ЗСУ "Десна" 9 місяців діє нова система харчування - раніше було 36 найменувань продуктів, а зараз понад 400

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі центру.

У повідомленні зазначається: "Минуло 9 місяців після переходу 169-го навчального центру "Десна" на нову систему харчування за так званим каталогом. Перед запуском і протягом функціонування системи їдальні були повністю відреставровані, встановлене нове обладнання для приготування їжі, зберігання та підготовки" продуктів. Тепер на столах військовослужбовців з’явилися різноманітні страви не гірші ніж у ресторанах".

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Щоденне меню складає начальник продовольчої служби 169 навчального центру - майор Андрій Чертов.

"Раніше було 36 найменувань продуктів, зараз – більше 400. Все придумую сам, допомагає Google. Шукаю страви різних країн світу, підбираю потрібні продукти і трішки перероблюю на український лад", - розповідає про систему начальник продслужби.

Харчуванням особового складу нині опікуються військові кухарі, замість цивільних фірм, як було раніше. До того ж однією з головних інновацій "каталогу" було саме розширення переліку продуктів та страв і підвищення добової кількості калорій – від 3500 до 6000.

"Триразове харчування на одного бійця становить 84 гривні. Звичайно намагаємося економити в звичайні дні, без збитків для раціону, аби пізніше закупити кращі продукти. Наприклад, на Новий рік хлопці їли горбушу. Пошукайте якусь частину, в якій дають червону рибу! Так скоро і на чорну ікру перейдемо" - із гордістю говорить майор Чертов.

Зараз одна їдальня обслуговує 2,5 тисяч людей, інші - 1,5 тисячі. В день загалом годують 4 тисячі військовослужбовців. Через це збільшилась і кількість працівників.

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Нині кухарі орієнтуються на потреби та побажання особового складу. Для тих, кому необхідна дієта - готують курячий бульйон і відварне м’ясо.

"Якщо ви раніше бували в наших їдальнях, за старої системи, то розумієте, що це - небо і земля. Тепер є страви на вибір, також з’явилося різноманіття фруктів, риби, зранку хлопці можуть випити кави, а в обід чи на вечерю – сік. Йогурти, ананаси теж даються по меню", - підкреслює Андрій Чертов.









