Правила перевезення товарів на окуповані території зміняться, - Черниш

Про це повідомив у Twitter міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудова новина!Уряд затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на сході України.Чекаємо остаточної редакції.Але знаємо,що ініціатива МТОТ про зміну принципу визначення "переліку дозволених для переміщення товарів" на "перелік заборонених для переміщення" підтримано Урядом", - написав він.

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Черниш пояснив, що відповідно до схваленого Порядку, особи, що перетинають лінію розмежування, незабаром зможуть перевозити на тимчасово окуповану територію будь-які товари, за винятком обмежених або заборонених до переміщення, над чим ми зараз і працює МінТОТ.

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