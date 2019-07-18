Баку готовий розширити військову співпрацю з Києвом, - міністр оборони Азербайджану

Гасанов у четвер зустрівся з новим послом України в Азербайджані Владиславом Каневським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр зазначив, що військове співробітництво між Азербайджаном і Україною проводиться і у двосторонньому форматі, і в рамках різних програм НАТО, і висловив сподівання, що цю співпрацю буде продовжено", - наголошено в повідомленні.

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Гасанов побажав Каневському успіхів у дипломатичній діяльності й у справі розширення співпраці між Азербайджаном і Україною.

"Посол, зі свого боку, наголосив, що докладе всіх зусиль для розвитку азербайджансько-українських відносин, зокрема співпраці у військовій сфері", - зазначає оборонне відомство.