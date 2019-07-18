Комітет виборців назвав 8 округів, де спостерігається недобросовісна конкуренція і використовуються маніпулятивні технології

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє КВУ у фейсбуці.

"Комітет виборців назвав ймовірні проблемні округи на виборах. До проблемних віднесено ті округи, де спостерігається напружена недоброчесна конкурентна боротьба або ж активно використовуються маніпулятивні технології на кшталт непрямого підкупу виборців. Всього в переліку 8 одномандатних округів", - про це на пресконференції КВУ 18 липня заявив голова організації Олексій Кошель.

Так, повідомляється, що серед проблемних - ОВО №73 на Закарпатті, до агітації в якому активно залучені представники угорської влади.

" До прикладу, 12 липня прем’єр-міністр Угорщини особисто зустрівся з лідером Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС) і кандидатом в народні депутати В. Брензовичем у Будайській фортеці Будапешта. В ОВО №73 також було проведено обшуки в одного із кандидатів, якого підозрюють у підкупі виборців", - повідомляють в КВУ.

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Також проблеми спостерігаються в ОВО №107 на Луганщині, в якому зареєстровано четверо осіб із прізвищем Рибалка (один з них – чинний народний депутат України). Із початку виборчої кампанії в окрузі системно роздаються продуктові товари для громадян, а саме цукор. Також активно поширені матеріали із ознаками чорного PR, в тому числі, підробні газети від імені "Європейської солідарність" та Радикальної партії Олега Ляшка, в яких критикується діяльність С. Рибалки. За інформацією місцевих ЗМІ в окрузі задіяна значна кількість так званих тітушок і представників місцевого криміналітету, зокрема, з окупованих територій.

Комітет виборців також відзначає округ №113 в Одеській області, в якому балотується рекордна кількість кандидатів-клонів - 9 осіб. Всього ж в окрузі - 45 кандидатів.

"Серед проблемних – ОВО №20 на Волині, де основна конкуренція відбувається між чинним народним депутататом С. Мартиняком (самовисування) та керівником фракції УКРОП у Волинській обласній раді В. Рубльовим (висунуто партією "Слуга Народу"). За інформацією місцевих ЗМІ вибори супроводжуються елементами криміналізації виборчого процесу та спробами фізичного тиску на представників кандидатів (зокрема, повідомлялося про спроби фізичного тиску та залякування помічника одного з кандидатів)", - повідомляють у Комітеті виборців.

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В організації зазначають, що проблемним також є округ №80 у Запоріжжі, де спостерігається недобросовісна конкуренція з боку кандидатів Євгена Балицького і Сергія Мінька.

"Є. Балицького та С. Мінька. Є. Балицького звинувачують у використанні технології підкупу виборців та використанні на ці потреби коштів із депутатського фонду. Натомість С. Мінька (чинний міський голова Мелітополя) звинувачують у використанні адміністративного ресурсу на виборах. В окрузі присутня значна кількість матеріалів без вихідних даних, а також регулярно щотижня поширюється нова хвиля матеріалів чорного PR", - йдеться в повідомленні.

Проблемним називають і ОВО №182 Херсонської області. В окрузі відбувається протистояння між кандидатами В. Сальдо (колишній міський голова, очільник осередку "Партії Регіонів", екс-народний депутат від ПР, голосував за закони 16 січня) та кандидатом від партії "Слуга народу". Серед іншого поширюється інформація про можливі фальсифікації в день виборів, під приводом чого відбувається мобілізації противників "Партії Регіонів" у Херсоні.

За інформацією КВУ проблемним також є округ №210 з центром у Прилуках на Чернігівщині.

"У цьому окрузі представники одного з адвокатських офісів, що працюють із кандидатом-самовисуванцем, заявляють про спроби втручання в їх роботу представників Національної поліції. За інформацією адвоката С. Хоменка поліція де-факто блокувала роботу приміщення, прикриваючись "анонімними заявами". Адвокат додав, що звернувся до Державного бюро розслідувань через неправомірні дії правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

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В окрузі № 51 у Донецькій області, який розташований поруч з окупованими територіями, зареєстровано лише 3105 виборців. У КВУ відзначають, що в окрузі має місце використання технології непрямого підкупу виборців від імені кандидата Олександра Ковальова, яким організований регулярний підвіз питної води для жителів.

Як зазначають у Комітеті виборців, через близькість до лінії фронту і загрози обстрілу в окрузі очікується мінімальна увага українських та міжнародних спостерігачів.

У день голосування спостерігачі КВУ будуть приділяти особливу увагу виборам на території цих округів.