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18.07.19 20:18

У справі про махінації з обміном квартир Національної гвардії повідомлено про підозру четвертому фігуранту, - САП

18 липня 2019 року за погодженням прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру четвертому учаснику злочинної схеми заволодіння майном Національної гвардії України, який під час вчинення злочину займав посаду заступника керівника Державної будівельної корпорації.

У справі про махінації з обміном квартир Національної гвардії повідомлено про підозру четвертому фігуранту, - САП

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні зазначається: "Дії особи кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем).

Розгляд клопотання детектива про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відбудеться о 12.00 год. 19 липня в приміщенні Солом’янського районного суду м. Києва.

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Важливо: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, зазначена справа стосується обміну часток майнових прав Національної гвардії України в об`єкті нерухомості в Печерському районі на квартири у Дарницькому районі столиці. За версією слідства, внаслідок неправомірних дій командувача НГУ та посадових осіб фірми забудовника, Державі спричинено збитків на суму 81,5 млн грн".

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