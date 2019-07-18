Абітурієнти подали найбільше заяв на спеціальності "Право", "Філологія", "Менеджмент", "Середня освіта" і "Комп'ютерні науки"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила директор ДП "Інфоресурс", яке веде прийом електронних заяв, Оксана Білик.

"ТОП-5 спеціальностей за кількістю поданих електронних і паперових заяв. На першому місці - 081 Право. Кількість поданих заяв на цю спеціальність - 77 тис. 519. На другому місці 035 Філологія - 56769 заяв подано. На третьому 073 Менеджмент - подано 51359 заяв. На четвертому - 014 Середня освіта - 46096 заяв, на п'ятому - 122 Комп'ютерні науки - 36392 заяви", - сказала Білик.

Найпопулярнішими вишами в країні залишаються навчальні заклади Києва та Львова.

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За кількістю поданих заяв лідирує Київський національний університет імені Тараса Шевченка: сюди хочуть вступити понад 35 тис. абітурієнтів. На другому місці - Львівська політехніка (32 тис. заяв), далі йдуть Львівський національний університет ім. Франка, Київський національний торгово-економічний університет і Київський національний університет "Київський політехнічний інститут".

Станом на 15 липня до ВНЗ подано понад півмільйона електронних заяв. Прийом заяв закінчиться 22 липня, 26 липня виші оприлюднять списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування.