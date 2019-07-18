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18.07.19 19:12

Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання

Голова Верховної Ради Андрій Парубій стверджує, що президент Володимир Зеленський неправильно оформив подання про проведення позачергової сесії парламенту. Якщо документи будуть оформлені правильно, він обіцяє тут же зібрати засідання.

Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання

Відповідь Зеленському Парубій опублікував на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний пане Зеленський! Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства", - написав Парубій.

"Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії", - стверджує голова ВР.

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Парубій обіцяє в разі надходження відповідного подання узгодити дату проведення позачергової сесії і підписати розпорядження про її підготовку.

"Вкотре звертаю Вашу увагу, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України", - написав Парубій.

"Що ж до самопожертви і звитяги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоби апелювати до таких високих якостей. Нагадаю — серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які визволяли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну. Пам’ятайте це", - підсумував голова ВР.

Також читайте: Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський, - Парубій

Парубій обіцяє провести позачергову сесію ВР, якщо Зеленський правильно оформить подання 01

Нагадаємо, Зеленський попросив главу парламенту Андрія Парубія скликати в терміновому порядку засідання ВР для розгляду повернення відповідальності за незаконне збагачення, а також ухвалення внесеного ним законопроєкту про відтермінування після 24 серпня на 90 днів введення штрафів за порушення термінів митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації. У відповідь спікер Андрій Парубій заявив, що Регламент Ради не дозволяє скликати позачергове засідання, як того просить Зеленський.

18 липня Зеленський звинуватив Парубія в злочинній бездіяльності, яке призводить до розтрати майже 700 млн гривень з держбюджету.

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