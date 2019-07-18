Путін прийняв свого кума Медведчука: "Урегулювання на Донбасі можливе тільки у разі прямого контакту української влади з представниками "ДНР" і "ЛНР""

Путін заявив, що Росія підтримає "будь-які політичні сили в Україні, якщо вони будуть рухатися до відновлення повноформатних двосторонніх відносин", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Питання відновлення, повноцінного відновлення російсько-українських відносин також для нас є надзвичайно важливим, і ми будемо співпрацювати з будь-якою політичною силою, в тому числі і з вашою політичною силою, з відновлення повноформатних відносин між Росією і Україною", - сказав Путін.

Глава держави-агресора знову повторив тезу про те, що "повноцінне врегулювання ситуації на південному сході України можливе тільки у разі прямого контакту київської влади з представниками "ЛНР" і "ДНР".

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"Ми зі свого боку теж будемо робити все від нас залежне для того, щоб цей процес йшов необхідними темпами і з потрібною якістю", - пообіцяв Путін.

Медведчук, зі свого боку, розповів куму про те, як представив у Європарламенті проросійським депутатам свій "мирний план", який передбачає прямі переговори з ватажками терористів.