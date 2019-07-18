Україна готова, не чекаючи осені, почати переговори про транзит газу за європейськими принципами, - Вітренко відповів Лаврову

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Вітренко зазначив: "Глава МЗС РФ Лавров заявив на пресконференції за підсумками переговорів з главою МЗС Німеччини, що "Росія готова домовлятися про збереження поставок українським маршрутом, відкрита до досягнення домовленостей з цього питання на економічно обґрунтованих і практично реалізованих умовах".

У зв’язку з цим зазначу, що й Україна готова.

Ми готові і не чекати вересня (російська сторона казала, що чекає вересня).

Пан Шевчович, віце-президент Єврокомісії, на минулій тристоронній зустрічі запропонував варіант, який відповідає розумінню Європи про економічно обґрунтовані умови транзиту, які можуть бути реалізовані на практиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна хотіла б вирішити питання газового транзиту з РФ вже у вересні

Ми з цим варіантом згодні.

Якщо російська сторона теж згодна, то можемо хоч прямо зараз почати працювати над договорами щодо реалізації цього варіанта на практиці.

Це має бути операторська угода (про поєднання газотранспортних систем, interconnection agreement) щодо потужностей об`ємом 90 мільярдів кубометрів щороку, та угода про бронювання потужностей (або своп) на 60 мільярдів кубометрів щороку в середньому впродовж 10 років. Всі умови цих договорів будуть стандартними в Європі, тобто щодо їхньої економічної обґрунтованості не має бути сумнівів.

Якщо російська сторона не згодна з варіантом Шевчовича, то було б цікаво почути чому, і також почути зустрічну пропозицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовка України до припинення транзиту російського газу з 2020 року під загрозою через падіння видобутку "Укргазвидобування", - "Нафтогаз"

В цьому разі теж не потрібно чекати вересня. Краще це зробити щонайшвидше, щоб був час опрацювати до наступної тристоронньої зустрічі.

Затягування часу не є в інтересах жодної з сторін.

Європі мабуть вже набридли постійні проблеми з поставками російського газу.

Україні теж потрібна ясність щодо майбутнього транзиту, зокрема щоб припинити політичні спекуляції на цій темі.

Ну і Росія може хотіти уникнути звинувачень у Європі щодо чергової газової кризи".