Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.07.19 20:48

На Київщині під час одержання 10 тис. дол. хабаря затримано землевпорядника, - військова прокуратура. ФОТО

У Київській області на хабарі впіймали землевпорядника Шкарівської сільради. Чиновник отримав "винагороду" за вирішення земельного спору між підприємцями.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

На Київщині під час одержання 10 тис. дол. хабаря затримано землевпорядника, - військова прокуратура 01

Встановлено, що чиновник вимагав 10 тис. дол. хабаря від представників приватного підприємства інвалідів Міноборони і ЧАЕС за узгодження кордонів наданої їм в оренду землі на території Шкарівської сільради. На ділянці 0,99 га підприємці планували створити парк відпочинку, в тому числі для ветеранів.

Зловмисник затриманий "на гарячому" в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Київщині під час одержання 10 тис. дол. хабаря затримано землевпорядника, - військова прокуратура 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Секретаря сільради на Житомирщині затримали під час одержання 7 тис хабара за дозвіл на оренду землі, - військова прокуратура. ФОТО

На Київщині під час одержання 10 тис. дол. хабаря затримано землевпорядника, - військова прокуратура 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Черкаського поліцейського впіймали на отриманні $2 тис. хабаря за знищення доказів, - прокуратура. ФОТО

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100