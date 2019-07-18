На Київщині під час одержання 10 тис. дол. хабаря затримано землевпорядника, - військова прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону.

Встановлено, що чиновник вимагав 10 тис. дол. хабаря від представників приватного підприємства інвалідів Міноборони і ЧАЕС за узгодження кордонів наданої їм в оренду землі на території Шкарівської сільради. На ділянці 0,99 га підприємці планували створити парк відпочинку, в тому числі для ветеранів.

Зловмисник затриманий "на гарячому" в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.