Кандидат від "Слуги народу" на Житомирщині Сігачов у 2014 році "відкосив" від армії шляхом фіктивного розлучення, - журналіст Іванов

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Іванов зазначив: "Надзвичайно цікава ситуація з мажоритарником від "Слуги народу" Сігачовим, який балотується по 64-му округу, якого партія позіціонувала як учасника АТО і який виявився брехуном-кон‘юнктурником.

Спочатку з‘ясувалося, що в 2014-му Сігачов репрезентував Комуністичну партію в окружній виборчій комісії. Україноцентризм комуністів відомий усім. Потім Тетяна Ніколаєнко з‘ясувала, що він не є учасником АТО, тобто виборці були свідомо ним дезинформовані".

Журналіст продовжив: "А сьогодні виявилося, що комуніст Сігачов не просто не був в АТО, а в буквальному сенсі відкосив від служби шляхом фіктивного розлучення і подальшого оформлення статусу одинокого батька. Інформація і документи оприлюднені в пабліку місцевої ЗЕ Команди (посилання в першому коменті).

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Я дуже толерантна людина і дуже спокійно ставлюсь до так званих нових облич. Я не проти, щоб у парламенті засідали чиїсь водії, охоронці, коханки, коханці, тамади - в нашій демократичній країні будь-хто має право бути владою. Хто завгодно, але тільки не коммі з паленим білим квитком. Це за межею".

"Не знаю, на що розраховує керівництво "СН" з такими лабільними кадрами - на яку послідовність, принциповість, вірність. Скажімо, кандидат від "СН" Соколов, якого ми разом зробили колишнім кандидатом, вже через тиждень перевзувся і навалив президентові повну пазуху гнівних пред‘яв у себе в блозі. Закладаюсь, з цим Сігачовим буде така ж сама історія. А скільки таких сігачових у списках", - резюмував Іванов.

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