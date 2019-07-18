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18.07.19 21:33

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера "Слов'янськ". ФОТОрепортаж

Вихід у море з бухти Арундле (штат Меріленд, США) поставив крапку в заводських, швартових і ходових випробуваннях українського катера "Слов'янськ" (бортовий номер Р-191).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук командування ВМС України.

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера Словянськ 01

Під час ходових випробувань на борту Р-191 були присутні українські екіпажі катерів типу "Айленд", які зараз проходять десятитижневий курс підготовки на базі Морського інституту технологій та аспірантури (MITAGS) місто Лінтікум (США).

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера Словянськ 02

Для українських екіпажів це було перше знайомство з катерами безпосередньо в морі. Вони мали змогу спостерігати за особливостями організації швартових робіт, проведенням маневрених та швидкісних випробувань "Айлендів". Також українські моряки переконалися в ефективності нового встановленого обладнання та стабільній роботі головних систем.

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У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера Словянськ 03

Патрульний катер "Слов’янськ" наразі є основною платформою для підготовки українських військових моряків із двох екіпажів, допоки катер "Старобільськ" (Р-190) не завершить дообладнання та не пройде ходові випробування.

У США завершено ходові випробування переданого Україні патрульного катера Словянськ 04

Зазначимо, що прибуття "Старобільська" та "Слов’янська" до України очікується восени 2019 року.

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