Нацкомісія з реабілітації зняла всі обвинувачення з учасника Норильського повстання в ГУЛАГу 90-річного Івана Мирона

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Інституті національної пам'яті.

"Закарпатець Іван Мирон цього року відсвяткував своє 90-річчя. Нині він – єдиний із Закарпаття, хто відбув у таборах ГУЛАГу усі 25 років, так і не скорившись і не попросивши про помилування, і єдиний, хто досі лишався обвинуваченим у "державній зраді. Іван Мирон став першим, кого Національна комісія з реабілітації зняла всі звинувачення, керуючись новим Законом України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років", - йдеться в повідомленні.

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Іван Мирон став одним з небагатьох українців, хто за життя дочекався-таки офіційної реабілітації і, відповідно, - визнання державою правдивості своєї боротьби за вільну Україну. Більшість з тих, чиї справи розглядала сьогодні Національна комісія з реабілітації, отримали цей статус посмертно.

Як повідомляється, за новим законом статус постраждалих від репресій отримали і діти репресованих, які на момент арешту батьків були неповнолітніми, і дружини "ворогів народу", які часто після вироку чоловікам залишалися не тільки без підтримки рідної людини, але і в повній суспільній ізоляції.