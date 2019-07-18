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18.07.19 22:28

Глава МЗС Угорщини Сійярто вважає свій візит на Закарпаття перед виборами звичайною європейською практикою

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що не бачить проблеми в візитах угорських політиків на Закарпатті під час передвиборчої кампанії.

Глава МЗС Угорщини Сійярто вважає свій візит на Закарпаття перед виборами звичайною європейською практикою

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр заявив, що не розуміє негативної реакції української влади на угорську участь в українській передвиборчій кампанії на Закарпатті. "Відверто, я не розумію. Я не розумію такої реакції української політичної еліти", - наголосив Сійярто.

"Знаєте, якщо будь-який лідер сусідньої країни приїде в Угорщину, щоб зустрітись із своєю меншиною на нашій території, ми будемо раді. Жодних нарікань", - заявив глава угорського МЗС.

"Українська політична еліта не може заперечувати того, що на території України живе 150 тисяч угорців. Вони віддані громадяни України. Але вони — угорці. Це реальність, і заперечувати її не дуже добре. Як ви знаєте, існують міжнародні норми, де написано, що має бути вільний доступ для контакту з меншинами на території інших країн. ОБСЄ, Рада Європи, навіть ООН мають декларації, що забезпечують вільний доступ у таких відносинах. На мій погляд, українській владі не слід було так реагувати. Не думаю, що заохочення угорців [на Закарпатті] взяти участь у виборах суперечить інтересам самої України", - наголосив Сійярто.

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Водночас він аявляє, що його запросив відвідати Закарпаття народний депутат України. "Мене запросив член вашого парламенту, і ви маєте це поважати. Незважаючи на те, що він угорець — він є депутатом, і він мене запросив. Чому б я мав не приїхати? Україна ж хоче зближення з ЄС, правильно? Гляньте на передвиборчі кампанії в ЄС. Гляньте, скільки країн запрошують іноземних політиків приїхати" - заявив Сійярто.

В Угорщині на наших мітингах ми маємо іноземних гостей з Європейської народної партії. Соціалісти мають гостей зі своєї політичної групи. Нещодавно прем’єр-міністр Румунії теж приїхав і взяв участь у мітингу соціалістичної партії. Ми не маємо з цим проблем, чому б ми їх мали?" - заявив Сийярто. При цьому він зазначив, що до Києва перед останньою поїздкою на Закарпатті МЗС України його не запрошував.

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Нагадуємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що вважають участь угорських чиновників в агітаційних заходах перед позачерговими виборами до Верховної Ради втручанням у внутрішні справи України.

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