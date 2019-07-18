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18.07.19 22:46

Зеленський закликав громадян взяти участь в онлайн-опитуванні щодо проєкту "Держава в смартфоні"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вірить у проєкт "Держава в смартфоні" і закликав громадян України взяти участь в онлайн-опитуванні.

Зеленський закликав громадян взяти участь в онлайн-опитуванні щодо проєкту "Держава в смартфоні"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у фейсбуці.

"Кожен українець, та і я особисто, стикався із, м’яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я палко вірю в проєкт "Держава в смартфоні".

Це прогресивна ініціатива, мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава має стати сервісом. Врешті-решт, для цього ми й працюємо", - написав він.

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Глава держави зазначив, що цей проєкт повинен врахувати потреби кожного громадянина та виправити всі недоліки застарілої системи.

"Тому нам потрібні ваші думки. Тому особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні за посиланням", - зазначив Зеленський.

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