Зеленський закликав громадян взяти участь в онлайн-опитуванні щодо проєкту "Держава в смартфоні"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у фейсбуці.
"Кожен українець, та і я особисто, стикався із, м’яко кажучи, непорозуміннями, отримуючи ту чи іншу державну послугу. Тому я палко вірю в проєкт "Держава в смартфоні".
Це прогресивна ініціатива, мета якої – змінити взаємодію держави з людьми. Держава має стати сервісом. Врешті-решт, для цього ми й працюємо", - написав він.
Глава держави зазначив, що цей проєкт повинен врахувати потреби кожного громадянина та виправити всі недоліки застарілої системи.
"Тому нам потрібні ваші думки. Тому особисто прошу кожного взяти участь в опитуванні за посиланням", - зазначив Зеленський.