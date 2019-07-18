На Київщині під час одержання 26 тис. грн хабара затримано співробітника Фастівського лісгоспу, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець держпідприємства "Фастівський лісгосп" налагодив механізм отримання неправомірної вигоди за протиправну вирубку та відвантаження деревини.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання чергового хабаря у розмірі двадцяти шести тисяч гривень за незаконний продаж двадцяти кубометрів лісу без оформлення відповідних документів.

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Відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення посадовою особою лісгоспу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру й обрання запобіжного заходу.