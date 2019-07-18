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18.07.19 23:25

Київ пропонує Кремлю одночасно звільнити Вишинського і Сенцова, - Мендель

Офіс президента України пропонує адміністрації російського президента одночасно звільнити політв'язня Олега Сенцова, засудженого в РФ за тероризм, і головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського, якого в Україні судять за держзраду.

Київ пропонує Кремлю одночасно звільнити Вишинського і Сенцова, - Мендель

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в фейсбуці прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

Вона зазначила, що в ОП "з зацікавленістю" дізналися про пропозицію Росії звільнити Вишинського на знак "доброї волі".

"Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільнення Вишинського стало б чудовим першим кроком для нормалізації відносин між РФ і Україною, - Пєсков

Пропозиція Кремля звільнити Вишинського була відповіддю на заклик Зеленського звільнити українських моряків. Президент України зазначив, що це було б першим кроком для відновлення діалогу між Києвом і Москвою.

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