Німеччина надасть на гуманітарні проекти для Донбасу понад 3 млн євро

Про це повідомляє посольство ФРН у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"За фінансової підтримки Німеччини організація "Карітас України" продовжить реалізацію своєї проєктної діяльності в Україні і в наступні роки. Федеральний уряд пообіцяв надати до 2021 року додатково 3,3 мільйона євро, німецька спілка "Карітас" надасть ще 200 000 євро", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, реалізація гуманітарних проектів організації "Карітас", які фінансуються Німеччиною, сконцентрована на районах Донецької та Луганської областей, що контролюються українським урядом.

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В рамках проектів отримують допомогу (паливо, талони на медикаменти й санітарно-медичні товари, а також на основні продукти харчування) 28 000 людей. Тяжкі та хронічно хворі, а також літні люди й особи з інвалідністю у деяких важкодоступних районах уздовж лінії розмежування одержують транспортні послуги - можливість доступу до медичного обслуговування та соціальних послуг.

Федеральний уряд Німеччини з 2014 по 2019 рік, зробив внесок у гуманітарну діяльність "Карітас" у розмірі майже 9 млн. євро. Додатково організація "Карітас" реалізувала в Україні низку соціальних проєктів (створення соціальних центрів, запровадження роботи з молоддю, соціальні послуги) в рамках фінансованою Німеччиною допомоги заради розвитку.