Поліція взяла під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії в Україні

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник глави Національної поліції України Олександр Фацевич, повідомляє пресслужба відомства.

Він зазначив, що виборчу документацію завезли на 69 виборчих дільниць.

"Ми продовжуємо забезпечувати правопорядок та збереження виборчої документації під час її перевезення на виборчі дільниці. Тому працюємо в надзвичайному режимі", - додав Фацевич.

За його словами, за добу зареєстровано 465 повідомлень про події, пов'язані з виборчим процесом. За 20 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, також складено 80 протоколів.

Загалом від початку виборчого процесу правоохоронці зареєстрували 5308 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборами. Переважно ці факти пов'язані з незаконною агітацією (3135) або підкупом виборців (605). Крім того, зафіксовано по 148 повідомлень про скоєння хуліганства та пошкодження майна.

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