Корабель ВМС США збив іранський безпілотник над Ормузькою протокою, - Трамп

Про це Трамп повідомив, виступаючи з промовою у Вашингтоні 18 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За словами президента, корабель Boxer знищив дрон після того, як літальний апарат, погрожуючи судну, підлетів ближче ніж на тисячу метрів і проігнорував численні заклики відступити.

"Сполучені Штати зберігають за собою право захищати свій персонал, свої матеріальні засоби та інтереси, а також закликають усі країни засудити спроби Ірану зазіхати на свободу судноплавства і глобальної торгівлі", - заявив Трамп.

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Нагадаємо, 20 червня Іран повідомив про знищення американського безпілотника неподалік Ормузської протоки.