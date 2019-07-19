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19.07.19 08:34

Видача паспортів РФ громадянам України суперечить духу Мінських угод, - Волкер

Видача російських паспортів українським громадянам порушує Мінські угоди і загрожує мирному процесу.

Видача паспортів РФ громадянам України суперечить духу Мінських угод, - Волкер

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей і загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України", - написав Волкер у Twitter.

Американський дипломат додав, що Росія мусить виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями.

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Нагадаємо, 17 липня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для осіб, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, а не лише для жителів ОРДЛО.

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