Видача паспортів РФ громадянам України суперечить духу Мінських угод, - Волкер

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Надання російських паспортів українським громадянам порушує дух Мінських домовленостей і загрожує зусиллям щодо досягнення миру для громадян України", - написав Волкер у Twitter.
Американський дипломат додав, що Росія мусить виконати свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями.
Нагадаємо, 17 липня президент РФ Володимир Путін спростив отримання російського громадянства для осіб, які проживають на всій території Донецької та Луганської областей, а не лише для жителів ОРДЛО.