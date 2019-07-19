Українські військові мають право стріляти у відповідь, - Безсмертний

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав представник України в підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, інформує Цензор.НЕТ.

"Не плутайте "припинення будь-якого вогню" з "вогнем у відповідь". Нічого дорожчого за життя людини нема! І якщо ворог порушить режим тиші, він отримає адекватну відповідь. З аналогічної зброї!" - написав Безсмертний.

Він пояснив, що розуміється під "припиненням будь-якого вогню" і чому це не поширюється на "вогонь у відповідь".

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"Види вогню" бувають:

− за тактичними завданнями, що вирішуються (на знищення, придушення, виснаження та ін.);

− за видами зброї (зі стрілецької зброї, гранатометів, зброї бойових машин піхоти, бронетранспортерів, танків, артилерії, мінометів та ін.);

− за способами ведення (прямою, напівпрямою наводкою, із закритих вогневих позицій та ін.);

− за напруженістю стрільби (одиночними пострілами, короткими або довгими чергами, безперервний, залповий та ін.);

– за способами стрільби (з місця, із зупинки, з ходу, з борту та ін.);

− за видами вогню (по окремій цілі, зосереджений, загороджувальний, багатоярусний, багатошаровий та ін.);

− за способами стрільби (з місця, із зупинки, з ходу, з борту та ін.);

− за видами вогню (по окремій цілі, зосереджений, загороджувальний, багатоярусний, багатошаровий та ін.).

"Або всі мовчать з усіх боків і наступає тиша. Або у разі порушення тиші відкривається вогонь у відповідь", - наголосив Безсмертний.

Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.

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