Вітаємо домовленість про припинення вогню всіма сторонами на Донбасі, - МЗС Німеччини

Так у МЗС Німеччини прокоментували домовленість про припинення вогню на Донбасі з 21 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вітаємо домовленість щодо встановлення на сході Україні постійного припинення вогню всіма сторонами, починаючи з 21 липня", - йдеться у заяві міністерства.

МЗС ФРН підкреслює, що цей крок має забезпечити відчутне поліпшення ситуації для місцевих жителів.

Водночас німецька сторона обіцяє, що продовжуватиме наполягати на постійному припиненні вогню, яке передбачає відведення важкого озброєння, а також розмінування.

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"Мінські угоди залишаються незамінною основою для мирного процесу на сході України", - переконані в Берліні.

Нагадуємо, 17 липня Тристороння контактна група на переговорах у Мінську погодила припинення вогню на Донбасі з опівночі 21 липня 2019 р. за київським часом.