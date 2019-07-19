У Конгресі США підготували нові санкції проти РФ за захоплення українських моряків, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

"Співголови Конгресового українського кокусу внесли на розгляд Палати представників двопартійний законопроект, який передбачає запровадження американських санкцій проти 24 високих посадових осіб російських спецслужб та наближених до них осіб за незаконне затримання 24 українських моряків та 3 суден українських ВМС біля Керченської протоки у листопаді минулого року. У законопроекті йдеться, що санкції залишатимуться чинними, доки Росія не звільнить моряків та кораблі", - йдеться в повідомленні.



У спільній заяві з приводу представлення законопроекту американські законодавці наголосили, що "міжнародне співтовариство не має стояти осторонь, тоді як Росія посилює свою агресію в Європі та світі.

"Цей законопроект - потужне послання українським морякам та їхнім родинам про те, що США не забувають про їхню героїчну боротьбу за захист демократичного шляху та суверенітету своєї країни. Закликаємо своїх колег підтримати цей двопартійний законопроект, а Росію негайно звільнити українських моряків", - підкреслили конгресмени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання українських моряків стало токсичним для Росії, - Зеркаль

Співавторами законопроекту є конгресмени-демократи Марсі Каптур та Майкл Квиглі, а також республіканці Енді Гарріс та Брайан Фітцпатрик.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.