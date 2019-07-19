Глава МЗС ФРН Маас вважає "Північний потік-2" розумним і важливим для Європи проєктом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

"Це економічний проєкт, економічний проєкт у сфері енергетики, який, на нашу думку, виключно розумний, до того ж не лише для Німеччини, але й для Європи", - сказав він на спільній пресконференції за підсумками переговорів із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Кенігсвінтері під Бонном у четвер, 18 липня.

Маас відкинув побоювання в тому, що через "Північний потік-2" можна буде відмовитися від транзиту російського газу в Європу українськими трубопроводами, і Україна в результаті зазнає шантажу.

"Ми не вважаємо це справедливим аргументом, оскільки федеральний уряд вже багато років намагається зберегти транзит газу через Україну", - сказав міністр ФРН.

Лавров також підкреслив суто комерційний характер проєкту "Північний потік-2". При цьому він висловив готовність Москви до переговорів з Києвом про збереження транзиту російського газу через Україну "на економічно обґрунтованих і реалізованих на практиці умовах".

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Канцлер ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel) неодноразово наголошувала, що вона наполягатиме на збереженні транзиту газу через Україну.

Газопровід "Північний потік-2" будується російськими та європейськими компаніями під керівництвом російського концерну "Газпром". Учасницею проєкту є і "дочка" німецького концерну BASF - компанія Wintershall. Низка європейських країн висловлює великі сумніви з приводу будівництва "Північного потоку-2", вважаючи, що Європа потрапить у ще більшу залежність від російського газу.