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19.07.19 08:09

У московському аеропорту Шереметьєво під час зльоту задимився літак зі 178 пасажирами, є постраждалі

Пасажирів літака Boeing 737 у московському аеропорту Шереметьєво екстрено евакуювали через спрацювання датчика про задимлення на борту. Під час евакуації з аварійного літака постраждали 8 осіб.

У московському аеропорту Шереметьєво під час зльоту задимився літак зі 178 пасажирами, є постраждалі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Лайнер мав вилетіти до Єревана, але перед зльотом у кабіні пілотів і салоні з'явився дим, і пілоти ухвалили рішення про евакуацію через аварійні трапи. Серед пасажирів почалася паніка, на борту виникла тиснява.

У підсумку вісім осіб дістали садна, удари та розтягнення, п'ятьох з них доставили в медпункт аеропорту.

Загалом на борту перебувало 178 пасажирів.

Джерело агентства "Интерфакс" в органах управління повітряним рухом уточнило, що двох осіб унаслідок інциденту було госпіталізовано.

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На сайті авіакомпанії NordWind повідомили, що екіпаж Boeing 737 евакуював пасажирів через сторонній запах на борту літака.

В авіакомпанії зазначили, що запах з'явився в 00:45 під час розбігу на зліт. Після евакуації надувними трапами всіх пасажирів розмістили в будівлі аеропорту. Їм надали їжу та напої. Багаж вивантажили з літака і перевантажили на резервний борт.

Однак, як пише ТАСС, у Шереметьєво заявили, що евакуація почалася через задимлення, яке виникло під час розбігу. Після цього командир повітряного судна доповів наземним службам про нештатну ситуацію і ухвалив рішення перервати зліт.

Нагадаємо, 5 травня в Шереметьєво сталася авіакатастрофа. Літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот", який прямував рейсом Москва - Мурманськ, загорівся під час аварійної посадки. У підсумку із 78 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, загинула 41 особа, зокрема одна дитина. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху літака, що спричинило смерть двох або більше осіб.

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