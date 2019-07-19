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19.07.19 08:27

За укус патрульної дівчину засудили до двох років обмеження волі, - поліція

Деснянський райсуд оголосив вирок обвинуваченій, яка вкусила чернігівську патрульну під час чергування, до 2 років обмеження волі.

За укус патрульної дівчину засудили до двох років обмеження волі, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції України у Facebook.

"13 вересня, близько 23 години, під час патрулювання на проспекті Миру, до поліцейських звернулись громадяни, які повідомили, що біля одного з закладів на землі сидить дівчина, яка поводиться неадекватно. Під час неодноразових зауважень та спроб заспокоїти дівчину, остання вкусила патрульну за кисть лівої руки", - йдеться в повідомленні.

За зухвалий вчинок правопорушницю засуджено до 2 років обмеження волі.

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"Дії нападниці кваліфіковано слідчим за ч.2 ст.345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку із виконанням цим працівником службових обов’язків) ККУ", - зауважили в поліції.

За укус патрульної дівчину засудили до двох років обмеження волі, - поліція 01

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