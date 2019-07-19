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19.07.19 09:02

Масове отруєння на весіллі на Рівненщині: у лікарні залишаються 38 осіб, з них семеро дітей, - ДСНС

Станом на ранок п'ятниці в медзакладах Здолбунівського району Рівненської області перебуває 38 осіб, з них 7 дітей, які 15 липня були госпіталізовані з ознаками харчового отруєння після гулянь на весіллі в смт Мізоч.

Масове отруєння на весіллі на Рівненщині: у лікарні залишаються 38 осіб, з них семеро дітей, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7 год. 19 липня у Здолбунівській районній лікарні з ознаками харчового отруєння залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 7 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч Здолбунівського району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося, 15 липня в інфекційне відділення Здолбунівської районної лікарні з ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 50 осіб (з них 10 дітей) і 16 липня в інфекційне відділення Кременецької ЦРЛ Тернопільської області госпіталізовано 8 осіб (з них 3 дітей), які перебували на весіллі в кафе "Гурман" у смт Мізоч (загалом кафе відвідало близько 100 осіб).

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